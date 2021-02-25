Конкретных дат нет: Степанов рассказал о поставках вакцины AstraZeneca от COVAX

Министр здравоохранения Максим Степанов Википедия

Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкретные даты поставок COVID-вакцины от компании AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока не известны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина", которое распространил на своей странице в Facebook.

"У нас еще есть (вакцина, - ред.) AstraZeneca по договоренности с COVAX - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - рассказал министр.

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Он также пояснил, что COVAX сдвигает даты поставок, поскольку в мире не хватает мощностей по производству вакцины.

Кроме этого, Степанов напомнил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. Однако есть вероятность того, что определенное количество людей все же может заболеть даже после прививки, но это будет легкое или бессимптомное течение болезни.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что до конца марта в Украину доставят еще 1,5 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.