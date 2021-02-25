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Конкретных дат нет: Степанов рассказал о поставках вакцины AstraZeneca от COVAX

Министр здравоохранения Максим Степанов Википедия

Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкретные даты поставок COVID-вакцины от компании AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока не известны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина", которое распространил на своей странице в Facebook

"У нас еще есть (вакцина, - ред.) AstraZeneca по договоренности с COVAX - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - рассказал министр.

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Он также пояснил, что COVAX сдвигает даты поставок, поскольку в мире не хватает мощностей по производству вакцины.

Кроме этого, Степанов напомнил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. Однако есть вероятность того, что определенное количество людей все же может заболеть даже после прививки, но это будет легкое или бессимптомное течение болезни. 

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Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что до конца марта в Украину доставят еще 1,5 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.

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