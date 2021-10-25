Концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, - ООН

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Уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие

Всемирная метеорологическая организация при ООН заявляет, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Об этом сообщает Reuters.

Согласно отчету, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. И это несмотря на то, что из-за пандемии и карантина было временное снижение выбросов.

Как отметил генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает показатель Парижского соглашения 2015 года об увеличении на +1,5 градуса в сравнении со средним доиндустриальным уровнем в этом веке.

"Мы сильно сбились с пути. Нам необходимо пересмотреть наши промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни", - добавил Таллас.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", предусматривающий мониторинг выбросов парниковых газов на промышленных установках.