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Композитор Быстряков выпустил видеоклип о мальчике-вруне, который дорвался до власти

Фото из открытых источников

Известный композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков выпустил видеоклип о мальчике по имени Бобби Грин, который отвлекал публику, пока народ обворовывали. В тексте композиции явно прослеживается сравнение Бобби Грин с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским: "Радость, мир, любовь и счастье он всем людям обещал. Лишь народ ему поверил – по-другому заплясал".

"Дела в стране плохи, беднеет народ, а Бобби в смартфоне талантливо прет… Ну а наши с вами "слуги" ахинею нам несут, что завалят нас деньгами и инвесторы спасут", – отмечается в композиции.

Кроме того в песне не обошли тему незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Стал правды бояться наш Боб как огня, за слово кляня. И хоть трусоват и наивен он был, три голоса правды в стране запретил".

"Пусть думает Бобби, что очень хитер, но он для народа мошенник и вор. И это позор", – говорится в композиции.

Песню исполняют народные артисты Украины Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Стоит отметить, что в Владимира Моисеенко в руках шарманка, на которой наклеены логотипы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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