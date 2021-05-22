Компанию Air India атаковали хакеры: Пострадали миллионы клиентов

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Были скомпрометированы номера паспортов клиентов и их билеты, а также данные кредитных карт

Кибератака на серверы данных индийской национальной авиакомпании Air India затронула около 4,5 миллионов клиентов по всему миру. Об этом сообщает ВВС.

Впервые о нарушениях компания сообщила еще в феврале. Были скомпрометированы данные, зарегистрированные между 26 августа 2011 года и 20 февраля 2021 года.

Речь идет о номерах паспортов клиентов и их билетах, а также данных кредитных карт.

Но Air India заявила, что данные безопасности для кредитных карт - номера CVV или CVC - не хранились на сервере.

Кто стоял за кибернападом пока не ясно. Впрочем, авиакомпания попросила всех клиентов изменить пароли для учетных записей на своем вебсайте.

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Ранее сообщалось, что группа хакеров получила доступ к конфиденциальным и учетным данным десятков миллионов клиентов, курьеров и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo.