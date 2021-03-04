Компания SpaceX согласна запустить украинский спутник: Сколько это будет стоить

Компания Илона Маска согласилась запустить "Сич 2-1" за 1 миллион долларов

Американская ракетная компания SpaceX принадлежащая миллиардеру Илону Маску, согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1". Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров, рассказал председатель парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха в своем Facebook .

По его словам, переговоры между комитетом с участием команды Госкосмоса со SpaceX продолжались с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за 1 миллион долларов.

"Условия контракта предварительно согласованы и у Украины отныне есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией. Цена контракта - 1 млн долларов, что является очень приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала", - сообщил нардеп.

В свою очередь, помощник председателя комитета экономического развития Евгений Рокитский отметил, что SpaceX подтвердила возможность запуска спутника "Сич 2-1" в декабре текущего года. Его выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9.

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Напомним, в феврале этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщал, что Украина выбрала американскую компанию SpaceX для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" и ведет технические переговоры с ракетной компанией.