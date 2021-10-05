Компания Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше: Когда можно обновить ОС

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Компьютеры и ноутбуки с предварительно установленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября

Американская компания Microsoft вчера, 4 октября, выпустила операционную систему (ОС) Windows 11. Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что в последней версии Windows обновления получили интерфейс, меню "Пуск", виджеты, чат Microsoft Teams и функции Microsoft Store. В планах компании протестировать возможность использовать в новой ОС программы для Android.

Также Microsoft ужесточила требования к компьютерам для Windows 11: установить операционную систему выйдет на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и более новым. Также потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Персональные компьютеры и ноутбуки с предварительно установленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября - в день планируемой даты выхода новой ОС.

В то же время, пользователи, которые недавно приобрели устройства на платформе Windows 10, могут обновить операционную систему уже сейчас. Для других совместимых устройств новинка будет доступна лишь к июню 2022 года.

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Напомним, в конце июня 2021 года корпорация Microsoft провела онлайн-презентацию новой операционной системы Windows 11.