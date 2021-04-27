Компания Джеффа Безоса оспаривает "лунный" контракт NASA и SpaceX

Blue Origin подала протест федеральному правительственному управлению США, поскольку NASA в последнюю минуту изменило приоритеты

Аэрокосмическая компания самого богатого человека мира Джеффа Безоса Blue Origin оспаривает контракт космического агентства NASA с компанией Илона Маска SpaceX. Контракт является частью миссии по возвращению астронавтов на Луну. Об этом сообщают Reuters и New York Times .

Согласно сообщению, Blue Origin заявила, что подала протест в Федеральное правительственное управление США по контракту между NASA и SpaceX на 2,9 млрд долларов, поскольку NASA в последнюю минуту изменило приоритеты.

"NASA совершило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты. Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест", - отметили в компании Безоса.

Как отмечается, Blue Origin предлагала NASA отправить астронавтов на Луну за 6 млрд долларов, а SpaceX просила за свои услуги вдвое меньше. Однако NASA согласовывало стоимость контракта с SpaceX, но с другими компаниями такого обсуждения не было.

"У нас не было возможности пересмотреть стоимость контракта. И это в корне несправедливо", - подчеркнули в компании.

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Ранее сообщалось, что компания Astrobotic заключила контракт со SpaceX, согласно которому ракетоноситель Falcon Heavy в 2023 году запустит лунный посадочный аппарат "Гриффин-1" с лунным аппаратом NASA.