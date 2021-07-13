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Компания Безоса Blue Origin получила лицензию на полеты людей в космос

Джефф Безос на фоне ракеты Blue Origin Blue Origin

Действующая лицензия действительна до конца августа и позволяет использовать для этих миссий площадку Launch Site One

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило лицензию компании Blue Origin на перевозку людей на космической системе New Shepard. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, агентство подтвердило, что Blue Origin имеет право перевозить людей, пока ее лицензия FAA действует до конца августа и позволяет использовать для этих миссий площадку Launch Site One в Техасе.

В свою очередь, аэрокосмическая компания требовала подтвердить, что аппаратное и программное обеспечение ее ракеты-носителя работает безопасно во время испытательного полета, и FAA подтвердил, что оно соответствует нормативным требованиям.

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Ранее сообщалось, что основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос вместе с братом примет участие в первой пилотируемой туристической миссии в космос, которая анонсирована на 20 июля 2021 года.

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