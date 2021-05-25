Компания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину

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Купленные билеты можно будет вернуть или изменить дату вылета

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину с вечера 25 мая и до 25 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, будут отменены ночные рейсы 25 мая B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).

Как отметил белорусский авиаперевозчик, пассажиры, которые купили билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

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Напомним, сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров Украины запретил полеты в воздушном пространстве Беларуси и авиасообщение со страной с 00:00 26 мая.

Также правительство поручило Государственной пограничной службе прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.