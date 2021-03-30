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Компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

Теперь препарат будет иметь название Vaxzevria

Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Согласно сообщению, теперь препарат будет называться Vaxzevria вместо "COVID-19 Vaccine AstraZeneca".

В то же время отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров вакцины.

"Изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений, но важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об этом, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе", - добавили в агентстве.

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Напомним, ранее компания AstraZeneca обновила свое исследование относительно эффективности вакцины от коронавируса COVID-19. По новым данным, ее эффективность составляет 76%. Такой результат зафиксирован после двух прививок с интервалом в четыре недели.

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