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Компания Apple предложит своим клиентам самим ремонтировать iPhone

Фото из открытых источников

С 2022 года корпорация начнет продавать оригинальные комплектующие и инструменты для замены батареи, экрана и камеры

Со следующего 2022 года компания Apple начнет продавать оригинальные комплектующие и инструменты для самостоятельного ремонта iPhone. Первыми станут доступными детали для iPhone 12 и iPhone 13. Об этом сообщает пресс-службу корпорации.

Согласно сообщению, владельцы смартфонов смогут сами поменять в них аккумуляторы, экраны и камеры. Также отмечается, что после ремонта дома гарантия на гаджеты не пропадет, в случае если пользователь не повредит устройство.

В Соединенных Штатах Америки экспериментальная программа будет запущена в начале 2022 года, а в течение года она распространится и на другие страны.

Если проект будет успешным, впоследствии в продаже появятся детали для ремонта компьютеров Mac с чипами M1.

Пока список комплектующих для самостоятельной замены ограничен камерами, аккумуляторами и экранами, а в будущем количество доступных запчастей увеличат.

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