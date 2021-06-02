Комитет Рады одобрил законопроект, который уберет старые маршрутки

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Согласно нему, районные госадминистрации "навсегда" потеряют право участия в организации пассажирских перевозок

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры одобрил ко второму чтению законопроект о реформе общественного транспорта. Об этом написал автор законопроекта, депутат "Слуги народа" Александр Горенюк на своей странице в Facebook.

"На комитете проголосовали за мой законопроект №4376-1 по реформе общественного транспорта в контексте децентрализации. Теперь он готов ко второму чтению в зале Парламента", – заявил нардеп.

По его словам, районные госадминистрации "навсегда" потеряют право участия в организации пассажирских перевозок.

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Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого - покончить со старыми маршрутками в городском транспорте.