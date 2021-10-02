Комфортная температура и небольшой дождь: Прогноз погоды в Украине на сегодня
На территории страны будет наблюдаться переменная облачность
Отмечается, что в субботу на территории страны будет наблюдаться переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
На северных областях днем температура составит + 13°...+16°, ночью +1°...+4°С.
В южных регионах ожидается сухая и ясная погода, днем столбики термометра поднимутся до +14°...+17°, а ночью температура воздуха составит +4°...+7°С.
На востоке ночью ожидаются заморозки. На столбиках термометров днем можно будет увидеть +13°...+ 16°, а ночью показатели опустятся до -2°С.
В западных областях ожидаются дожди, днем столбики термометра поднимутся до +14°...+17°, а ночью температура воздуха составит +5°...+ 8°С.
В Киеве и Киевской области сегодня, 2 октября, прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Температура ночью в столице +2°...+4°, днем +14°...+ 16°С; по области ночью +1°...+6°, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3°, днем +11°...+ 16°С.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре. По данным специалистов, октябрь этого года будет почти в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 7...+12°C.