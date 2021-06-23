Комаровский предупредил об опасности солнечного удара в жару

Врач назвал симптомы опасного для здоровья состояния

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Педиатр Евгений Комаровский предупредил об опасности солнечного удара из-за жары которая, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели.

Об этом он написал в своем блоге в Instagram.

"Симптомами теплового удара являются головная боль, интенсивное покраснение кожи, высокая температура, вялость и слабость, учащенное сердцебиение, судороги, тошнота, головокружение или потеря сознания", - указано в посте.

Пост известного педиатра Instagram Евгения Комаровского

Заметим, если вам становится плохо и наблюдаются подобные симптомы после длительного пребывания при высокой температуре, то срочно принимайте меры.

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Напомним, ранее Доктор Комаровский рассказывал, когда необходимо обращаться к врачу через боли в животе.