Комаровский предупредил о неправильном купании ребенка, которое грозит отравлением
Врач обратил внимание на опасность отопления помещений дровами
Отопление помещений дровами и купание маленьких детей в закупоренных комнатах могут обернуться отравлением угарным газом. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский в своем видеоблоге.
По словам Комаровского, экономия из-за повышения тарифов и переход на дровяное отопление может привести к трем проблемам. Речь идет об уничтожении деревьев, пожарах и отравлении угарным газом.
Отмечается, что риск отравиться возникает, когда люди закрывают дымоходы, для экономии несгоревшей древесины. Также существуют проблемы с системами вентиляции в домах.
Во избежание трагедии врач советует использовать датчики угарного газа и вовремя менять в них батарейки. Кроме того, стоит обратить внимание и на устройства, которые сочетают в себе датчик дыма, угарного газа и меряют температуру.
В то же время Комаровский обратил внимание и на традицию купания маленьких детей в закупоренном помещении. "Когда на кухне все закрыли, поставили ванночку, включили газовые конфорки, чтобы там натопить. После чего начинают купать ребенка... Когда в отсутствие вентиляции, вы зажгли четыре конфорки, то там бешеная концентрация угарного газа. Дети, чем моложе, тем это актуальнее, чувствительны даже к минимальному количеству угарного газа. Вы ребенка искупали, после чего он всю ночь кричит из – за отравления угарным газом", - высказался Комаровский.
Напомним, недавно Евгений Комаровский назвал восемь основных правил пользования медицинскими препаратами, которые стоит принимать женщинам во время грудного вскармливания. По его словам, женщинам стоит консультироваться со специалистами и обращать внимание на состав препаратов.