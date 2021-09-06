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Комаровский подробно объяснил, когда нужно вызвать "скорую" ребенку

Фото из открытых источников

Если ребенок действительно болен, ему нужен реальный врач, диагноз и медицинская помощь.

Если вашему ребенку действительно плохо, то не нужно все списывать на прорезывание зубов, а вызывать "скорую помощь". Об этом на своей странице в Instagram рассказал популярный украинский врач Евгений Комаровский.

По словам Комаровского, если ребенок болен - ему нужен реальный врач, диагноз и медицинская помощь.

Медик отметил, что прорезывание зубов может сопровождаться такими симптомами:

  • повышение температуры;
  • капризность;
  • беспокойство;
  • нарушение сна и аппетита.

"Но (и это очень важно!) высокая температура, отказ от еды, сильный понос, обезвоживание, сонливость, затрудненное дыхание - все это может случиться в то время, когда прорезаются зубы, и не только прорезывания зубов вызывает эти симптомы", - предупредил Комаровский.

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Ранее доктор Евгений Комаровский высказался о проблеме доступа онкобольных в Украине к обезболивающим наркотическим препаратам, из-за чего люди с раком вынуждены терпеть серьезные муки. При этом известный педиатр и ведущий обратил внимание, что в стране фиксируются высокие показатели смертности от онкологии.

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