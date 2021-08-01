Комаровский рассказал, как обезопасить детей от коронавируса штамма "Дельта"

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Защита детей от этого опасного вируса ничем не отличается от защиты взрослых, утверждает эксперт

Украинский врач Евгений Комаровский посоветовал провести ряд мер безопасности для детей от коронавируса штамма "Дельта" и отметил, что пока нет научных подтверждений его специфического влияния на здоровье ребенка. Данную информацию врач выложил на своей странице в Instagram.

По его словам, меры безопасности для детей от коронавируса должны быть такие же, как и для взрослых. В целом это постоянное проветривание помещений, избегание душных мест и толп, минимизация контактов.

Течение болезни у детей напрямую зависит от инфицирующей дозы, утверждает врач.

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"Получается, что теоретически "Дельта"-коронавирус может вызвать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни требуется меньшее количество вирусных частиц", - отметил Комаровский.

При этом он добавил, что на сегодня нет научных работ, которые бы подтверждали, что коронавирус штамма "Дельта" протекает у детей тяжелее, чем другие разновидности коронавируса.

Как сообщалось ранее, оперативные эпидемические данные свидетельствуют об угрозе возникновения "взрывных темпов" рост новых случаев COVID-19 в Украине.