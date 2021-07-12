Комаровский назвал признаки поддельных лекарств: Как не наткнуться на мошенников

Фото из открытых источников

По словам врача, шарлатанские лекарства могут не только сделать кошелек легче, но и стоить здоровья

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, по каким признакам легко отличить ненастоящие, шарлатанские лекарства от настоящих и не стать жертвой обмана, заплатив за "пустышку", которая не только сделает ваш кошелек легче, но и может стоить здоровья. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В частности, по словам педиатра, такие препараты легко распознать по рекламе. Чаще всего в ней ссылаются не на авторитетные научные исследования, а на то, как это помогло какому-то условному Васе, Пете, Маше.

Кроме того, в рекламе шарлатанских лекарств может упоминаться, что препарат очень долго скрывали, потому что боялись оставить врачей без работы; он разработан по уникальной технологии (в нем использовали особое растение, "тайну индейцев", военный секрет, особого зверя, о котором никто не знает); в основе имеет все натуральные компоненты; он дает быстрый результат и никаких побочных эффектов; лечит сразу от множества болезней.

Instagram Евгения Комаровского

Напомним, ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что внезапная потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, но существуют ситуации, когда этот симптом реально угрожает нашей жизни.