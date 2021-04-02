live
Новости » Общество Читати новину українською

Количество новых случаев COVID-19 в Украине достигло 19,8 тыс.

Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев во Львовской, Одесской и Харьковской областях

В Украине за минувшие сутки обнаружили 19 893 новых заражения коронавирусом. Об этом в своем  Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, сообщается, что вчера от этого вируса выздоровели 10 287 человек. Впрочем, во Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях за сутки заболело более тысячи человек.

Среди заболевших – 834 ребенка и 484 медработника. За сутки госпитализировали 5040 человек, летальных исходов – 433, выздоровели – 10 287 пациентов.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Всего было проведено 128 727 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219.

С начала пандемии в стране заразилось 1 млн 711 тысяч 630 человек, выздоровело – 1 млн 333 тысячи 370, летальных исходов 33 679.

Новости по теме: В двух областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм COVID-19, - Минздрав

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас власть не обсуждает введение комендантского часа в пределах карантина.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Распределение COVID-вакцины является катастрофическим моральным провалом, - глава ВОЗ Вакцина Johnson & Johnson эффективна против мутированных штаммов коронавируса, - ВОЗ ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca Без уколов: В мире появятся вакцины нового типа против COVID-19

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину