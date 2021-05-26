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Количество киберпреступлений в Украине в 2021 году выросло на 25%

Фото из открытых источников

За четыре месяца 2021 года зафиксировали 1157 инцидентов

В Украине с начала года, по сравнению с аналогичный периодом в прошлом году, количество киберпреступлений возросла на 25%. Зафиксировали более 1100 инцидентов, сообщил глава Департамента киберполиции Александр Гринчак в интервью РБК-Украина.

По его словам, рост киберпреступлений связан с пандемией коронавируса - некоторые люди потеряли работу и ищут варианты, как заработать.

"На сегодняшний день у нас действительно выросла статистика по киберпреступлениям. За четыре месяца этого года, по сравнению с прошлым, мы видим прирост на 25%. На данный момент мы зафиксировали 1157 таких инцидентов. По ним мы уже объявили 263 подозрения", - рассказал Гринчак.

Также он добавил, что в зону ответственности киберполиции входят нарушение авторства контента и смежных прав, контент, связанный с насилием, наркотиками, экстремизмом, созданием и распространением детской порнографии, насилием над детьми, онлайн-мошенничество, выманивания денег через Интернет, продажи баз данных, внедрение в веб-сайты, DDoS-атаки и malware - вредоносное программное обеспечение.

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Напомним, украинские пользователи интернета в конце января пострадали от фишинговой кибератаки с использованием темы вакцинации от COVID-19. Злоумышленники сообщали про якобы начало обязательной вакцинации.

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