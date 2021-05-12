Количество COVID-больных растет: За минувшие сутки в Украине более 4,5 тысячи инфицированных
Антирейтинг возглавляет столица
В Украине по состоянию на утро 12 мая, зафиксировано 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно данным, среди инфицированных 180 детей и 142 медработника. Также были госпитализированы 1349 человек, летальных случаев зафиксировали 356, а побороли недуг 19 766 украинцев.
Всего за период пандемии заболели коронавирусом 2 129 073 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 627 случаев;
- Винницкая область – 63 случая;
- Волынская область – 139 случаев;
- Днепропетровская область – 211 случаев;
- Донецкая область – 356 случаев;
- Житомирская область – 60 случаев;
- Закарпатская область – 12 случаев;
- Запорожская область – 275 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 случай;
- Киевская область – 169 случаев;
- Кировоградская область – 52 случая;
- Луганская область – 199 случаев;
- Львовская область – 136 случаев;
- Николаевская область – 132 случая;
- Одесская область – 150 случаев;
- Полтавская область – 380 случаев;
- Ровенская область – 471 случай;
- Сумская область – 58 случаев;
- Тернопольская область – 54 случая;
- Харьковская область – 345 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 153 случая;
- Черкасская область – 304 случая;
- Черновицкая область – 65 случаев;
- Черниговская область – 65 случаев.
Ранее сообщалось, что в Украине восемь регионов находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений. В частности, это Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская, Черкасская области. А остальные – в желтой зоне.