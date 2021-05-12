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Количество COVID-больных растет: За минувшие сутки в Украине более 4,5 тысячи инфицированных

Фото из открытых источников

Антирейтинг возглавляет столица

В Украине по состоянию на утро 12 мая, зафиксировано 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно данным, среди инфицированных 180 детей и 142 медработника. Также были госпитализированы 1349 человек, летальных случаев зафиксировали 356, а побороли недуг 19 766 украинцев. 

Всего за период пандемии заболели коронавирусом 2 129 073 человека. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 627 случаев;
  • Винницкая область – 63 случая;
  • Волынская область – 139 случаев;
  • Днепропетровская область – 211 случаев;
  • Донецкая область – 356 случаев;
  • Житомирская область – 60 случаев;
  • Закарпатская область – 12 случаев;
  • Запорожская область – 275 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 случай;
  • Киевская область – 169 случаев;
  • Кировоградская область – 52 случая;
  • Луганская область – 199 случаев;
  • Львовская область – 136 случаев;
  • Николаевская область – 132 случая;
  • Одесская область – 150 случаев;
  • Полтавская область – 380 случаев;
  • Ровенская область – 471 случай;
  • Сумская область – 58 случаев;
  • Тернопольская область – 54 случая;
  • Харьковская область – 345 случаев;
  • Херсонская область – 31 случай;
  • Хмельницкая область – 153 случая;
  • Черкасская область – 304 случая;
  • Черновицкая область – 65 случаев;
  • Черниговская область – 65 случаев.

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Ранее сообщалось, что в Украине восемь регионов находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений. В частности, это Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская, Черкасская области. А остальные – в желтой зоне.

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