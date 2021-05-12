Количество COVID-больных растет: За минувшие сутки в Украине более 4,5 тысячи инфицированных

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Антирейтинг возглавляет столица

В Украине по состоянию на утро 12 мая, зафиксировано 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно данным, среди инфицированных 180 детей и 142 медработника. Также были госпитализированы 1349 человек, летальных случаев зафиксировали 356, а побороли недуг 19 766 украинцев.

Всего за период пандемии заболели коронавирусом 2 129 073 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 627 случаев;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 139 случаев;

Днепропетровская область – 211 случаев;

Донецкая область – 356 случаев;

Житомирская область – 60 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 275 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 169 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 199 случаев;

Львовская область – 136 случаев;

Николаевская область – 132 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 380 случаев;

Ровенская область – 471 случай;

Сумская область – 58 случаев;

Тернопольская область – 54 случая;

Харьковская область – 345 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 153 случая;

Черкасская область – 304 случая;

Черновицкая область – 65 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

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Ранее сообщалось, что в Украине восемь регионов находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений. В частности, это Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская, Черкасская области. А остальные – в желтой зоне.