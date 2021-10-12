Когда в Украине школы уйдут на осенние каникулы: Регионы обнародовали даты
Школьники пойдут отдыхать на неделю раньше из-за ситуации с коронавирусом
Осенние каникулы в украинских школах запланированы на конец октября. Из-за ситуации с коронавирусом в некоторых областях изменились даты. Об этом сообщил "РБК-Украина".
Как отмечается, с 18 октября на каникулы уходят школьники в:
- Черкассах;
- Харькове;
- Ивано-Франковске;
- Винницы;
- Хмельницком;
- Херсоне;
- Сумах.
А с 25 октября будут отдыхать школьники Львова, Днепра, Николаева, Полтавы.
Однако, ранее в Украине рекомендовалось вводить осенние каникулы с 25 октября. Но, каждый регион сам определяет дату их начала.
Так, регионы решили отправить школьников отдыхать на неделю раньше из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы начнутся на неделю раньше. Такое решение было принято для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Сейчас Министерство здравоохранения опубликовало обновленную информацию о ситуации с коронавирусом в украинский областях. Желтой зоне карантина соответствуют 9 областей и Киев, оранжевой – 15.