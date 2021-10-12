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Когда в Украине школы уйдут на осенние каникулы: Регионы обнародовали даты

Фото из открытых источников

Школьники пойдут отдыхать на неделю раньше из-за ситуации с коронавирусом

Осенние каникулы в украинских школах запланированы на конец октября. Из-за ситуации с коронавирусом в некоторых областях изменились даты. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Как отмечается, с 18 октября на каникулы уходят школьники в:

  • Черкассах;
  • Харькове;
  • Ивано-Франковске;
  • Винницы;
  • Хмельницком;
  • Херсоне;
  • Сумах.

А с 25 октября будут отдыхать школьники Львова, Днепра, Николаева, Полтавы.

Однако, ранее в Украине рекомендовалось вводить осенние каникулы с 25 октября. Но, каждый регион сам определяет дату их начала.

Так, регионы решили отправить школьников отдыхать на неделю раньше из-за ситуации с коронавирусом.

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Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы начнутся на неделю раньше. Такое решение было принято для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Сейчас Министерство здравоохранения опубликовало обновленную информацию о ситуации с коронавирусом в украинский областях. Желтой зоне карантина соответствуют 9 областей и Киев, оранжевой – 15.

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