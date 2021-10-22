Когда в Украине начнут отменять карантин. МОЗ назвало условие

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Европейские страны смогли добиться отмены ограничений в течение 4-5 месяцев

Ограничения в Украине относительно коронавируса можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все другие усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", – сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса.

"Дальше будем убеждать и говорить", – добавил он.

Министр отметил, что Украина должна достичь этой цифры. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", – подчеркнул Ляшко.

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Ранее в КГГА заявляли, что будущий карантин, который введется в Киеве в ближайшие дни, будет больше для невакцинированных граждан.