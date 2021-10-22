Когда в Украине начнут отменять карантин. МОЗ назвало условие
Европейские страны смогли добиться отмены ограничений в течение 4-5 месяцев
Ограничения в Украине относительно коронавируса можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все другие усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", – сказал Ляшко.
По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса.
"Дальше будем убеждать и говорить", – добавил он.
Министр отметил, что Украина должна достичь этой цифры. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.
"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", – подчеркнул Ляшко.
Ранее в КГГА заявляли, что будущий карантин, который введется в Киеве в ближайшие дни, будет больше для невакцинированных граждан.