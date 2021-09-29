Когда ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов: В Раде дали ответ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий РБК-Украина

Парламент рассмотрит законопроект в ближайшие дни

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документ будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", - отметил он.

Также нардеп добавил, что усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно и законопроект наберет конституционное большинство.

По его словам, документ будет рассматриваться в парламенте уже на следующей неделе.

"Я все же жду следующую парламентскую неделю и уверен, что спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", - подчеркнул Радуцкий.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 22 сентября Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о прививках.

Нарушителям будут грозить штрафы или ограничение свободы на определенный срок.

Также Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия.