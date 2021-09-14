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Когда Украина может перейти в желтую зону карантина: Ответ Минздрава

Игорь Кузин Фото из открытых источников

Для внедрения желтого уровня должно быть соответствующее решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Вероятнее всего, на этой неделе будет принято решение о переводе Украины в желтую зону карантина. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Ліга.net".

По его словам, для введения желтого уровня эпидемической опасности в стране должно быть соответствующее решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении №1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе", - сказал Кузин.

Кроме того, он добавил, что любая регуляция, которая касается возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должно вступить в силу через 7 дней после принятия решения.

"Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Эта комиссия будет заседать раз в две недели. В зависимости от развития ситуации, можем перейти на еженедельные заседания", - уточнил главный санврач.

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Напомним, вчера, 13 сентября, Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации. В частности, теперь украинцы, имеющие COVID-сертификаты, смогут обойти большинство ограничений в желтых и красных зонах.

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