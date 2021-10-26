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Когда локдаун могут ввести в Украине: Ответ Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

 РБК-Украина

Это может произойти при условии переноса всех регионов в красную зону карантина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

"Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в красный уровень эпидопасности", – отметил Ляшко.

Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.

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