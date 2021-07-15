Когда от Украины отступит жара: Синоптики дали прогноз

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Прохлады стоит ожидать на следующей неделе, утверждают специалисты

В четверг, 15 июля, в Украине снова до 35 градусов тепла, но жара спадет уже в следующий вторник, 20 июля. Такой прогноз на своей странице в Facebook сделала синоптик Наталья Диденко.

"Максимальная температура воздуха в середине июля, в середине лета - 15 июля - составит у нас +30...+35 градусов. Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20-го июля. Сначала градусы сползут вниз на западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Самыми стойкими окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше всего", - отметила она.

При этом, по ее словам, дождей в Украине в четверг не прогнозируют. Будет сухо и жарко.

В то же время в Карпатах и на крайнем западе есть вероятность локальных грозовых ливней. Также маленький островок влаги образуется в отдельных районах Сумской области.

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Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на сегодня, 15 июля. По данным синоптиков, украинцев ждет 35-градусная жара.

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