КОГА и перевозчики договорились о снижении стоимости проезда на некоторых маршрутах

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На некоторых маршрутах речь идет о повышении тарифов более чем на 20%, что не всегда является обоснованным

Киевская облгосадминистрация договорилась с перевозчиками о снижении тарифов на проезд на некоторых маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин обсудил снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте региона с основными перевозчиками, которые обслуживают подавляющее большинство маршрутов области.

"Понимаю сложности, которые пришлось испытать перевозчикам в течение 2020-2021 годов из-за локдауна и других проблем. Все знают, что принятые ограничения были вынужденными. Но, к сожалению, сейчас мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысила тарифы, что повлекло значительное социальное напряжение среди жителей Киевской области", – отметил глава области.

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Стоит отметить, что на некоторых маршрутах речь идет о повышении тарифов более чем на 20%, что не всегда обосновано. В первую очередь это касается маршрутов части Бучанского района и Васильковского направления.

В ОГА отметили, что участники совещания пришли к компромиссному решению пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18% или в денежном измерении это составляет не более 1-2 грн.

Пересмотр этих тарифов должен состояться не позднее понедельника, 9 августа 2021 года.

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Ранее сообщалось, что повышение стоимости проезда в метро и наземном муниципальном транспорте Киева откроет перед частными перевозчиками возможность повысить цены в маршрутках. Сейчас частников сдерживает только конкуренция со стороны коммунального транспорта.