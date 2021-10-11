Коболев был готов закупать газ у "Газпрома": Эксперт указал на нелогичность действий властей в вопросе газоснабжения

Юрий Корольчук

По его словам, "Нафтогаз" имеет 4 млрд кубометров газа, а нужно 8

Политический эксперт Юрий Корольчук указал на нелогичность действий власти в вопросе газоснабжение. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".

"По запасам газа, действительно, это действительно проблема, потому что там газа, который принадлежит "Нафтогазу", который должен идти для потребителей – всего-на-всего 4 млрд кубометров, а надо 8 млрд кубометров. Вот у них дефицит 4 млрд.

Это действительно может отразиться на потребителях, потому что есть часть газа в подземных хранилищах, которая принадлежат международным компаниям и сейчас "Нафтогаз" хочет провернуть хитрую схему: получить из бюджета 44 млрд грн и купить 3 млрд кубометров в иностранных компаний, это 560 долларов", - отметил эксперт.

По его словам, вопрос о закупках газа у России для него вообще непонятен.

"Коболев - бывший глава "Нафтогаза", когда-то в 2017 году готов был покупать газ у "Газпрома", тогда как раз заканчивался Стокгольмский арбитраж, и они тогда делали заявку и даже деньги перечисляли "Газпрому". То есть вопрос в том, что получается можно это делать, никакой проблемы нет в этом. Вопрос только в том, чтобы действительно договориться, это процесс переговоров", - подчеркнул Корольчук.

Также он задал вопрос украинской власти: почему все другие страны, компании встречаются, проводят переговоры с "Газпромом", напрямую с властями России, а мы нет?

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"Мы как бы считаем, что мы можем брать деньги за транзит газа, можем покупать российский уголь, можем транспортировать электроэнергию, ядерное топливо – это все остальное, а здесь нельзя так сделать нельзя договориться, нельзя соглашение подписать. Можно! И это и надо делать на самом деле, потому что большая разница, очень существенная, особенно те цены, которые выросли сегодня на бирже – очень показательные", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, в связи с увеличением цены на газ некоторые производители электроэнергии, которые работают с этим видом топлива, вынуждены были прекратить работу. Из-за этого Украина потеряла 3 тыс. МВт установленной мощности.