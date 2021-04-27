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Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от ОПЗЖ отдали дань уважения воинам

Из соцсетей

Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" отдали дань уважения воинам.

Как передает "Первый", соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Фейсбук обнародовал Андрей Погорелов.

"Ко Дню Победы, мы, депутаты Ужгородского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь", отдали дань уважения воинам, которые защищали страну во время Второй мировой войны.

Привели в порядок памятники и братские могилы погибших, восстановили краской имена, которые должны быть у всех на слуху, а также очистили территорию от кустарников", – говорится в заметке.

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