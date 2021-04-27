Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от ОПЗЖ отдали дань уважения воинам
Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" отдали дань уважения воинам.
Как передает "Первый", соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Фейсбук обнародовал Андрей Погорелов.
"Ко Дню Победы, мы, депутаты Ужгородского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь", отдали дань уважения воинам, которые защищали страну во время Второй мировой войны.
Привели в порядок памятники и братские могилы погибших, восстановили краской имена, которые должны быть у всех на слуху, а также очистили территорию от кустарников", – говорится в заметке.