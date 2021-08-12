Ко Дню Независимости "Укрзализныця" изменит маршрут поезда Киев – Харьков

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Также перевозчик улучшает железнодорожное сообщение с Закарпатьем

В период празднования Дня Независимости Украины "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда № 64/63 Киев – Харьков до станции Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, 20 августа поезд № 64/63 будет курсировать по маршруту Киев – Константиновка (вместо Киев – Харьков). Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20.

В то же время пассажирам, путешествующим из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд № 264 Константиновка – Харьков, который отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54.

Кроме этого, поезд № 64/63 изменит маршрут и 25 августа. В этот день вместо маршрута Харьков – Киев он будет курсировать из Лисичанска в Киев. Со станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 06:03. Время отправления из Харькова при этом не изменится.

Также пассажиры, планирующие поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Киев – Лисичанск, который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.

Как отмечается, "Укрзализныця" вносит изменения в сообщение с Закарпатьем, с 19 сентября вместо поезда № 13/14 Киев – Чоп – Солотвино будет курсировать двухгрупный поезд № 13/14-113/114 Киев – Солотвино, Чоп, что позволит сократить время в пути.

Из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19 (вместо 13:52, как было раньше). В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55), а в Киев прибывать в 10:44.

Перевозчик отметил, что теперь маршрут поезда № 13/14 будет проходить через станции Стрый, Славское, Свалява, Мукачево, а маршрут поезда № 113/114 – через станции Самбор, Турка, Сянки, Перечин и Ужгород. Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

Напомним, накануне правительство назначило новым временным руководителем АО "Укрзализныця" Александра Камышина.