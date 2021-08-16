Ко Дню Независимости Украины правоохранители переходят на усиленный режим работы

В Киеве будет работать около 10 тысяч сотрудников полиции и нацгвардейцев

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители переходят на усиленный режим работы с 16 августа. Это связано с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня Флага и 30-летия Независимости Украины, передает пресс-служба Национальной полиции .

По его словам, в местах массового пребывания людей увеличат количество патрулей.

В частности к патрулированию привлекут военнослужащих Национальной гвардии.

Клименко также отметил, что в Киеве будет работать около 10 тысяч сотрудников полиции и нацгвардейцев.

"Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах", - заявил глава Национальной полиции.

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Напомним, ранее мы писали, что по случаю Дня Государственного Флага и Дня Независимости Верховная Рада Украины организовала для граждан дни открытых дверей. В частности здание ВРУ будет открыто для всех желающих, по предварительной регистрации, с 20 по 24 августа.