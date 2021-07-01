Ко Дню Независимости в Украине хотят установить гигантские флаги стоимостью более 170 млн грн, - СМИ

Фото из открытых источников

Самой дорогой станет установка стелы с флагом в Харькове на сумму в 24,5 млн гривен

К 30-летию Независимости Украины в 17 областях хотят установить огромные флаги, потратив на это 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов. Об этом сообщает общественная организация StateWatch со ссылкой на ответы облгосадминистраций, Prozorro и сообщения в локальных СМИ.

Как отмечается, поручение установить флаги ОГА получили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе президента под председательством Кирилла Тимошенко.

Самой дорогой станет установка стелы с флагом в Харькове. На флагшток, восстановление элементов зеленой зоны вдоль Сергиевской площади планируют потратить 24,5 млн грн. В этом году на это планируют потратить 10,4 млн грн из облбюджета, а другую часть уже со следующего года.

Второй по стоимости флаг хотят установить на территории парка "Победа" в Броварах (Киевская область). Стоимость строительства флагштока — 20,7 млн грн. Следующие по стоимости флагштоки в Винницкой (15 млн грн) и Житомирской областях (13,8 млн грн). В Кривом Роге, откуда родом президент, на флаг хотят потратить 8,1 млн грн.

В Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщили, что устанавливать высокие флаги будут без привлечения бюджетных средств.

Председатель StateWatch Глеб Каневский отмечает, что за все эти деньги можно купить 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу МИНЗДРАВА.

В StateWatch добавили, что в этом году правительство Украины из-за нехватки средств вынуждено брать кредиты для закупку вакцин, а потому предлагают пересмотреть запланированные расходы на празднование независимости.

Напомним, в прошлом году в столице состоялась церемония поднятие крупнейшего государственного флага Украины.