Книгу Сергея Жадана номинировали на PEN America Literary Awards
В финальный список номинации "Переводная поэзия" попал сборник "A New Orthography"
Согласно сообщению, премию размером 3 тыс. долларов могут получить Джон Геннесси и Остап Кинь за перевод сборника Жадана, которая стала пятым томом из серии "Современная украинская поэзия" издательства Lost Horse Press.
К слову, это единственная украинская книга, которая представлена в списке финалистов премии.
Кроме сборника "Новое правописание", в финальный список номинации "Переводная поэзия" вошли:
- "Опираясь на этот поздний час", Гароус Абдолмалекиан;
- "Выращенные волками: стихи и беседы", Аманг;
- "Чувство насилия", Хелена Боберг;
- "Катабасис", Люсия Эстрада.
"Книги нынешних финалистов - это динамичные, фантазийные и рефлексивные примеры литературного совершенства, опубликованные в 2020 году", - говорится в аннотации.
Организаторы Pen America проинформировали, что церемония награждения победителей литературной премии состоится в онлайн-формате 8 апреля 2021 года.
Напомним, в прошлом году сборник Сергея Жадана "То, чем мы живем, то, ради чего умираем" в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс вошла в длинные списки 2020 PEN America Literary Awards в категории "Переводная поэзия".