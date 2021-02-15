Книгу Сергея Жадана номинировали на PEN America Literary Awards

В финальный список номинации "Переводная поэзия" попал сборник "A New Orthography"

Согласно сообщению, премию размером 3 тыс. долларов могут получить Джон Геннесси и Остап Кинь за перевод сборника Жадана, которая стала пятым томом из серии "Современная украинская поэзия" издательства Lost Horse Press.

Поэтический сборник Сергея Жадана "A New Orthography" Укринформ

К слову, это единственная украинская книга, которая представлена в списке финалистов премии.

Кроме сборника "Новое правописание", в финальный список номинации "Переводная поэзия" вошли:

"Опираясь на этот поздний час", Гароус Абдолмалекиан;

"Выращенные волками: стихи и беседы", Аманг;

"Чувство насилия", Хелена Боберг;

"Катабасис", Люсия Эстрада.

"Книги нынешних финалистов - это динамичные, фантазийные и рефлексивные примеры литературного совершенства, опубликованные в 2020 году", - говорится в аннотации.

Организаторы Pen America проинформировали, что церемония награждения победителей литературной премии состоится в онлайн-формате 8 апреля 2021 года.

Напомним, в прошлом году сборник Сергея Жадана "То, чем мы живем, то, ради чего умираем" в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс вошла в длинные списки 2020 PEN America Literary Awards в категории "Переводная поэзия".