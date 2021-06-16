КМУ принял концепцию Президентского университета: Что она предусматривает

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В университете будут готовить специалистов по шести направлениям

На заседании 16 июня Кабинет министров одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет". Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как отмечается, целью проекта является создание университета, сочетающий высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний"), как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

Концепция предусматривает достижение таких стратегических целей:

создание инновационного университета согласно концепции "треугольника знаний" для получения перспективного высшего образования талантливой молодежью;

обеспечение инновационного бизнеса, научных учреждений и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня, предотвращение оттока молодых и перспективных украинцев за границу;

развитие образцового университета, который будет создавать новые национальные стандарты обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и высокотехнологичным бизнесом.

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Известно, что в университете планируют готовить специалистов и осуществлять исследования по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

"Преимуществами университета должны стать законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение к преподаванию значительного количества специалистов из неакадемической сферы ‒ бизнеса, государственного управления и тому подобное. Предполагается большой объем практического компонента образовательного процесса, интеграция образования и науки, начиная с программ бакалавриата, междисциплинарность, использование английского языка как основного языка образовательного процесса, высокие академические требования для поступающих, реализация принципа "сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе", - пояснили в МОН.

Предполагается, что на территории будущего университета будут размещены новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, Клиника, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зона рекреации и спорта.

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Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании нового университета.

Позже в МОН заявили, что на Президентский университет необходимо 7,2 миллиарда гривен на три года.