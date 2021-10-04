Клинт Иствуд выиграл суд на $6 млн у компании из Литвы: в чем дело

Клинт Иствуд Фото из открытых источников

Компания приняла его образ для продвижения продуктов из каннабиса

Голливудский актер Клинт Иствуд выиграл судебный иск на $6,1 млн против компании в Литве, которая использовала его изображения, чтобы продемонстрировать якобы поддержку с его стороны их продукции. Об этом пишет издание The New York Times.

Средства взыскали с компании Mediatonas UAB. В прошлом году Иствуд подал два иска в федеральный суд в Лос-Анджелесе против трех производителей и маркетологов CBD , чьи продукты были представлены в онлайн-статьи, в которой утверждалось, что он якобы поддерживает CBD-продукты. Также иск подали против 10 интернет-магазинов, которых Иствуд обвинил в манипулировании результатами поиска через метатеги. Именно Mediatonas UAB занималось продвижением продуктов с использованием образа Иствуда.

В частности, согласно первому иску, онлайн-статья содержала фальшивое интервью изданию с фотографией Иствуда.

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