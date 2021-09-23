Климатический марш: Украинские полярники сфотографировались в летней одежде посреди снега

Климатический марш украинских полярников на антарктической станции "Академик Вернадский" Национальный антарктический центр

Полярники со станции "Академик Вернадский" в футболках и шортах продемонстрировали последствия изменений климата

Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" поддержали климатический марш, который состоится в Киеве 26 сентября, и сфотографировались в футболках и шортах, чтобы продемонстрировать последствия изменений климата. Фото опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Как отмечается, полярники, работающие на станции, едва ли не ежедневно наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали климатический марш и сфотографировались в летней одежде — "чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, что происходят в уникальных экосистемах Антарктики".

"В Антарктиде, как нигде больше на планете, уже сейчас можно увидеть последствия изменения климата. За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3⁰С – это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией. Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных захватывают новые, не свойственные ранее для них, территории и тому подобное", - рассказали исследователи.

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Напомним, ранее Организация Объединенных Наций признала рекордно высокий показатель температуры в Антарктиде +18,3°С. Рекорд обнаружили на аргентинской исследовательской станции "Эсперанса", находящейся на Антарктическом полуострове. Сейчас Антарктический полуостров является регионом с самым быстрым потеплением - почти на 3°C за последние 50 лет.