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"Климатическая норма": Синоптики спрогнозировали погоду на июнь

Фото из открытых источников

Средняя месячная температура предполагается в пределах +18...+22 градуса

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается +18...+22 °С, в горах +14...+18 °С, что близко к климатической норме", – говорится в сообщении.

То же самое касается и осадков – там прогнозируют, что за месяц выпадет 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм) осадков, что тоже соответствует климатическим нормам.

"В июне активизируется грозовая деятельность, чаще будут наблюдаться град и шквалы", – добавили синоптики.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух сообщила, что лето в 2021 году из-за погодных аномалий может стать рекордно теплым. Жарче всего будет в середине июля и начале августа.

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