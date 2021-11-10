Кличко предупредил киевлян о возможности введения полного локдауна

Виталий Кличко Фото из открытых источников

По его словам, в столице очереди в ритуальную службу за справками о смерти и очереди в крематорий

В Киеве, который сейчас находится в красной зоне, ухудшается эпидемиологическая ситуация, из-за чего мэр Виталий Кличко призывает людей соблюдать правила, чтобы не вводить в городе полный локдаун. Об этом он сообщил на срочном брифинге.

Мэр столицы обратился к киевлянам с просьбой не посещать общественные места, если в этом нет необходимости.

"Мы не закрыли торгово-развлекательные центры, транспорт для вакцинированных, но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее до полного локдауна", - заявил он.

По словам Кличко, в Киеве очереди в ритуальную службу за справками о смерти и очереди в крематорий.

"У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?! То пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", - заявил он.

К слову, в Киеве за 9 ноября зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии. Кроме того, город в антилидерах суточной статистики по COVID-19. В частности, за сутки в Киеве выявили 1740 новых заражений коронавирусом.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 23 283 человека, а более 800 умерли. Больше всего новых COVID-случаев в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.