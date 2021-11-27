Кличко почтил память жертв Голодомора

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

Он также рассказал историю своей бабушки, пережившей голод

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы чтим память жертв голодоморов и политических репрессий. И зажигаем свечу, вспоминая о более 10 миллионах украинцев, замученных Голодоморами. Это-трагедия нашего народа, которая до сих пор болит. И мы должны передавать нашим детям и внукам память о страшные страницы нашей истории, которые никогда не должны повториться. О бесчеловечных преступлениях советской власти, голодом пыталась сломить дух, подавить волю и достоинство украинцев", - отметил он.

Мэр Киева также рассказал историю своей бабушки, которая пережила голод.

"Мое поколение узнавало о Голодоморе от тех, кто пережил этот ужас. Ведь об этой трагедии тогда не писали в книжках и газетах. Не рассказывали на радио, не показывали по телевидению. В нашей семье голод пережила бабушка Евдокия Филипповна. Когда она рассказывала мне малому о тех временах, я думал, что это жуткая легенда. А то была даже не вся ужасная правда... Бабушка единственная выжила из своих семи братьев и сестер. И одна из немногих в своем родном селе", - написал лидер "Удара".

Кличко отметил, что в день памяти жертв Голодомора украинцы традиционно зажигают свечу.

"Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, о ее убитых советским режимом братьях и сестрах. Чтя память о более 10 миллионах украинцев, замученных голодом. Мы помним", - подытожил он.

Напомним, в Украине сегодня, 27 ноября, чтят память жертв голодоморов. Так, в 16.00 на территории страны приспустят государственные флаги, состоится общенациональная минута молчания.