Китайский зонд прислал первые фото с поверхности Марса

Фото из открытых источников

На одном из изображений видно разделение посадочного модуля и марсохода

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки после приземления на Марсе. Фотографии опубликовало в среду Китайское национальное космическое управление, передает CGTN.

Отмечается, что на одном из изображений видно разделение посадочного модуля и марсохода "Чжуронг". Другой снимок был сделан марсоходом после приземления на Красную планету.

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Напомним, впервые китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" выполнил успешную посадку на поверхность Марса.