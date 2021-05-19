live
Новости » Общество Читати новину українською

Китайский зонд прислал первые фото с поверхности Марса

Фото из открытых источников

На одном из изображений видно разделение посадочного модуля и марсохода

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки после приземления на Марсе.  Фотографии опубликовало в среду Китайское национальное космическое управление, передает CGTN.

Отмечается, что на одном из изображений видно разделение посадочного модуля и марсохода "Чжуронг". Другой снимок был сделан марсоходом после приземления на Красную планету.

Новости по теме: Появилось видео выхода китайского зонда на орбиту Марса

Напомним, впервые китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" выполнил успешную посадку на поверхность Марса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |