Китайский зонд прислал первые фото с поверхности Марса
На одном из изображений видно разделение посадочного модуля и марсохода
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки после приземления на Марсе. Фотографии опубликовало в среду Китайское национальное космическое управление, передает CGTN.
Отмечается, что на одном из изображений видно разделение посадочного модуля и марсохода "Чжуронг". Другой снимок был сделан марсоходом после приземления на Красную планету.
#BREAKING #China releases photos from Tianwen-1 Mars probe after landing https://t.co/67VAZxqO9N pic.twitter.com/H67tt8IDeW— CGTN (@CGTNOfficial) May 19, 2021
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Напомним, впервые китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" выполнил успешную посадку на поверхность Марса.