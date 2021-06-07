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Китайский зонд прислал новый снимок с Марса

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" на Марсе Space Science Institute- SKLPlanets Macau

Фотография была сделана еще в минувшую среду, 2 июня

Китайское национальное космическое управление (CNSA) обнародовало новое фото с Марса, которое было сделано орбитальным аппаратом миссии "Тяньвэнь-1". Об этом сообщает Xinhua

Согласно сообщению, снимок был сделан благодаря камере с высоким разрешением в минувшую среду, 2 июня.

В правом углу фотографии видны два ярких пятна. По данным космического управления, это посадочный модуль и марсоход "Чжуронг".

Xinhuanet

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Напомним, марсоход "Чжуронг" еще 22 мая съехал с посадочной платформы и начал исследовать Красную планету, сделав таким образом Китай второй страной после США, которая приземлилась на Марсе и исследует его.

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