Китайский зонд прислал новый снимок с Марса

Фотография была сделана еще в минувшую среду, 2 июня

Согласно сообщению, снимок был сделан благодаря камере с высоким разрешением в минувшую среду, 2 июня.

В правом углу фотографии видны два ярких пятна. По данным космического управления, это посадочный модуль и марсоход "Чжуронг".

Xinhuanet

Новости по теме: Китайский зонд прислал первые фото с поверхности Марса

Напомним, марсоход "Чжуронг" еще 22 мая съехал с посадочной платформы и начал исследовать Красную планету, сделав таким образом Китай второй страной после США, которая приземлилась на Марсе и исследует его.