Китайский марсоход преодолел на Красной планете почти километр расстояния

Фото из открытых источников

Аппарат находится на Марсе в течение последних 82 солей

По состоянию на сегодня, китайский марсоход "Чжужун" преодолел по поверхности Красной планеты расстояние более чем 800 метров. Об этом сообщает "Синьхуа".

Согласно данным космической программы при Китайском национальном космическом управлении, марсоход течение последних 82 солов (марсианские сутки, длиннее земных на 40 минут) преодолел более 800 метров дистанции сложной местности с плотным распределением камней.

Отмечается, что "Чжужун" успешно преодолевает различные препятствия, среди которых также огромные валуны, кратеры, или же песчаные дюны.

Несмотря на дистанционное управление марсоходом, задержка между ним и командным центром составляет 21 минуту и 35 секунд.

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Ранее сообщалось, что в Китае представили первый в стране марсоход. Произошло это на церемонии открытия нынешнего Дня космоса, которая проходила в Нанкине, столице восточно-китайской провинции Цзянсу.