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Китайский марсоход начал исследования Красной планеты

Фото из открытых источников

Следующие 90 дней он проведет в поисках признаков жизни на Марсе

Первый китайский марсоход "Чжужун" сошел с посадочной платформы на поверхность Красной планеты. Об этом сообщает АР.

Согласно данным Китайского национального космического управления, марсоход коснулся марсианской почвы в субботу в 10:40 по пекинскому времени.

Назван в честь китайского бога огня Чжуронга, марсоход несколько дней проводил диагностические тесты, а сегодня покинул платформу и начал свое исследование. Ожидается, что следующие 90 дней он проведет в поисках признаков жизни на Марсе.

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Ранее сообщалось, что в Китае представили первый в стране марсоход. Произошло это на церемонии открытия нынешнего Дня космоса, которая проходила в Нанкине, столице восточно-китайской провинции Цзянсу.

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