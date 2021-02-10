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Китайская компания подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech REUTERS

Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины

Китайская компания Sinovac Biotech подала в Министерство здравоохранения Украины документы на регистрацию вакцины против коронавируса. Компания намерена получить разрешение на экстренное применение вакцины, передает пресс-служба Минздрава.

"Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательства для экстренного медицинского применения.

Разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии", – говорится в сообщении.

Новости по теме: Sinovac может отложить поставки своей вакцины в Украину, - Reuters

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала контракт с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech.

Тогда же министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что первая партия вакцины от Sinovac Biotech составит 700 тысяч доз и будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Ее получат бесплатно врачи и люди в группе риска.

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