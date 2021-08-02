Китай ужесточает карантинные условия из-за нового штамма коронавируса "Дельта"

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Органы местного самоуправления в крупных городах, включая Пекин, заявили о приросте больных COVID-19

Китай усиливает карантинные ограничения в некоторых городах, в частности в Пекине, на фоне роста случаев коронавируса из-за штамма "Дельта". Об этом сообщает France24.

"В понедельник Китай сообщил о 55 новых случаев коронавирус, которые передаются локально. Вспышка штамма "Дельта" охватила более 20 городов и более десятка провинций", - говорится в публикации.

Согласно официальному заявлению, центральный город Чжучжоу в провинции Хунань в понедельник приказало более 1,2 миллионам жителей оставаться дома под строгим карантином в течение следующих трех дней.

В туристическом городе Чжанцзяцзе, недалеко от Чжучжоу, в прошлом месяце вспышка распространилась среди меценатов театра, которые затем принесли вирус в свои дома по всей стране.

Чиновники срочно разыскивают людей, которые недавно путешествовали из Нанкина или Чжанцзяцзе, и призвали туристов не ездить в районы, где были выявлены случаи инфицирования.

Тем временем Пекин запретил туристам въезд в столицу во время пикового сезона летних каникул. Только путешественники при наличии отрицательного теста амплификации нуклеиновых кислот могут попасть в город.



Известно, ранее Пекин похвастался своим успехом в сокращении отечественных случаев практически до нуля после того, как коронавирус впервые появился в Ухане в конце 2019 года, что позволило экономике восстановиться.