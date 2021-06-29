Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев

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В частности, вакцинированные лица освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции / карантину

На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус (COVID-19) и самоизоляцию от вакцинированных путешественников из Украины. Об этом сообщает посольство Кипра в Украине в Facebook.

"С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающих на Кипр из Украины независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину", - говорится в сообщении дипмиссии.

При этом путешественники из Украины должны придерживаться следующих условий: иметь действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной; получили прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая и завершили схему вакцинации.

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Ранее сообщалось, что лица, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.