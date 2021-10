Кинокомпания Legendary анонсировала вторую часть фильма "Дюна": Когда премьера

Релиз ленты планируют на октябрь 2023 года

Американская кинокомпания Legendary анонсировала съемки второй части фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнёва по одноименному научно-фантастическому роману писателя Фрэнка Герберта. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Как отмечается, релиз ленты планируют на октябрь 2023 года.

"Это только начало... Спасибо тем, кто уже просмотрел "Дюну" и тем, кто пойдет в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие!", - говорится в сообщении.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A