Кинокомпания Legendary анонсировала вторую часть фильма "Дюна": Когда премьера

Постер к фильму "Дюна" Фото из открытых источников

Релиз ленты планируют на октябрь 2023 года

Американская кинокомпания Legendary анонсировала съемки второй части фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнёва по одноименному научно-фантастическому роману писателя Фрэнка Герберта. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Как отмечается, релиз ленты планируют на октябрь 2023 года.

"Это только начало... Спасибо тем, кто уже просмотрел "Дюну" и тем, кто пойдет в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие!", - говорится в сообщении.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

Сейчас "Дюна" собрала в международном прокате 220 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов долларов.

Справка:

Картина рассказывает историю Пола Атрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. На этой планете идет борьба за самый ценный и самый редкий ресурс — пряность.

Главную роль Пола Атрейдеса сыграл Тимоти Шаламе, известный по фильмам "Назови меня своим именем" и "Маленькие женщины".

Напомним, ранее актер Джейсон Момоа, который также сыграл в "Дюне" одну из главных ролей - оружейного мастера дома Атрейдес Дункана Айдахо, в эфире ток-шоу Эллен Дедженерес рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма "Аквамен: Потерянное королевство", выход которого запланирован на 2022 год. В частности, у мужчины испортилось зрение, а также он получил грыжу.