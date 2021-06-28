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Киевская область не соответствует зеленой зоне карантина, - Минздрав

Фото из открытых источников

В области охват тестированием составляет 285 на 100 тысяч жителей, при норме не менее 300

В Украине одна области не соответствуют показателям зеленой зоны карантинных ограничений. В частности, в Киевской области уровень охвата тестированием ниже установленной нормы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, охват тестированием должно быть более 300 на 100 тысяч населения, тогда как в Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель, который установлен на уровне менее чем 75 на 100 тысяч населения. В столице он - 86.

В то же время, вся страна, по состоянию на 28 июня, находится в зеленой зоне карантина.

МИНЗДРАВ

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавируса, умерли 9 пациентов, а выздоровели 723 человек. За все время пандемии в Украине заболели 2 234 281 человек.

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