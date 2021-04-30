Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны карантина: Названа дата

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С 1 мая красная зона карантинных ограничений будет действовать в семи регионах Украины, желтая – в восьми

Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны карантинных ограничений. Об этом в Telegram заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей", – отметил он.

Минздрав

При этом Немчинов добавил, что в дальнейшем указанные регионы должны соблюдать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.

Напомним, ранее выход еще двух областей из красной зоны карантина спрогнозировал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.