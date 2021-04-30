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Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны карантина: Названа дата

Фото из открытых источников

С 1 мая красная зона карантинных ограничений будет действовать в семи регионах Украины, желтая – в восьми

Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны карантинных ограничений. Об этом в Telegram заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей", – отметил он.

Минздрав

При этом Немчинов добавил, что в дальнейшем указанные регионы должны соблюдать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.

Новости по теме: Уровень госпитализаций COVID-больных превышен в восьми областях, - Минздрав

Напомним, ранее выход еще двух областей из красной зоны карантина спрогнозировал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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